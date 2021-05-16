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Править миром 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Править миром
Киноафиша Сериалы Править миром Сезоны Сезон 1

Run the World
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Править миром»

В 1 сезоне сериала «Править миром» Уитни, Элла, Сонди и Рене дружат со школы. Это веселые чернокожие девчонки, которые остаются юными в душе, несмотря на то что каждой из них уже перевалило за 30 лет. Они позитивны, амбициозны и готовы всегда прийти на помощь друг другу – а что еще нужно женщинам в этом мужском суровом мире? Брак Рене грозит того и гляди развалиться на кусочки. Уитни изо всех сил пытается найти баланс между работой и предстоящей свадьбой. Уитни изо всех сил стремится вверх по карьерной лестнице. А Элла тяжело переносит приближение очередного дня рождения. В общем, девочкам не приходится скучать!

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Править миром График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Феноменальная женщина Phenomenal Women
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2021
Потому что... Адос Because... Ados
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2021
Какой со-чернильный-ди... What a Co-inky-d...
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2021
Я люблю Гарлем I Love Harlem
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2021
Плюсовые единицы Plus Ones
Сезон 1 Серия 5
13 июня 2021
Мой психотерапевт говорит... My Therapist Says...
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2021
Чего ты желаешь What You Wish For
Сезон 1 Серия 7
4 июля 2021
Почти, леди, почти! Almost, Lady, Almost!
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2021
График выхода всех сериалов
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