В 1 сезоне сериала «Править миром» Уитни, Элла, Сонди и Рене дружат со школы. Это веселые чернокожие девчонки, которые остаются юными в душе, несмотря на то что каждой из них уже перевалило за 30 лет. Они позитивны, амбициозны и готовы всегда прийти на помощь друг другу – а что еще нужно женщинам в этом мужском суровом мире? Брак Рене грозит того и гляди развалиться на кусочки. Уитни изо всех сил пытается найти баланс между работой и предстоящей свадьбой. Уитни изо всех сил стремится вверх по карьерной лестнице. А Элла тяжело переносит приближение очередного дня рождения. В общем, девочкам не приходится скучать!