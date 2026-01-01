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Актёры 2 сезона сериала «Ромул» (2022)
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Актеры сериала «Ромул»
Вся информация о сериале
Андреа Архангели
Andrea Arcangeli
Yemos
Франческо Ди Наполи
Francesco Di Napoli
Wiros
Марианна Фонтана
Marianna Fontana
Ilia
Валентина Белле
Valentina Bellè
Эмануеле Ди Стефано
Emanuele Maria Di Stefano
Макс Малатеста
Max Malatesta
Ванесса Скалера
Vanessa Scalera
Сильвия Калдерони
Silvia Calderoni
Серджо Романо
Sergio Romano
Людовика Насти
Ludovica Nasti
Массимо Фоски
Massimo Foschi
Bianca Panconi
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