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Киноафиша Сериалы Ромул Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Ромул» (2022)

Актеры сериала «Ромул» Вся информация о сериале
Андреа Архангели Andrea Arcangeli
Yemos
Франческо Ди Наполи
Франческо Ди Наполи Francesco Di Napoli
Wiros
Марианна Фонтана Marianna Fontana
Ilia
Валентина Белле
Валентина Белле Valentina Bellè
Эмануеле Ди Стефано Emanuele Maria Di Stefano
Макс Малатеста Max Malatesta
Ванесса Скалера Vanessa Scalera
Сильвия Калдерони Silvia Calderoni
Серджо Романо
Серджо Романо Sergio Romano
Людовика Насти Ludovica Nasti
Массимо Фоски Massimo Foschi
Bianca Panconi
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