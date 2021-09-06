В 11 сезоне 12 серии сериала «Робоцып» в этой страшно прекрасной сказке героям шоу предстоит пережить ряд различных испытаний и невзгод, связанных с празднованием Хэллоуина. Смогут ли они не испугаться и пережить эту ночь? Никто не знает.