В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик дает своей семье коробку с мистерами Мисиксами, которые исполняют простые желания. В то же время Морти уговаривает деда дать ему выбрать очередное приключение, и они отправляются в мир фэнтези.
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