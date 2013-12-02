В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик дает своей семье коробку с мистерами Мисиксами, которые исполняют простые желания. В то же время Морти уговаривает деда дать ему выбрать очередное приключение, и они отправляются в мир фэнтези.