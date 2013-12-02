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Киноафиша Сериалы Рик и Морти Сезоны Сезон 1 Серия 5

Рик и Морти 2013 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Рик и Морти»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 2 декабря 2013
Пёс-газонокосильщик
Сезон 1 / Серия 2 9 декабря 2013
Анатомический парк
Сезон 1 / Серия 3 16 декабря 2013
М. Найт Шьямал-Инопланетяне!
Сезон 1 / Серия 4 13 января 2014
Мисикс и разрушение
Сезон 1 / Серия 5 20 января 2014
Напиток Рика №9
Сезон 1 / Серия 6 27 января 2014
Воспитание Газорпазорпа
Сезон 1 / Серия 7 10 марта 2014
Скандалы, Рик и расследования
Сезон 1 / Серия 8 17 марта 2014
Надвигается нечто риканутое
Сезон 1 / Серия 9 24 марта 2014
Близкие риконтакты риковой степени
Сезон 1 / Серия 10 7 апреля 2014
Риксованный бизнес
Сезон 1 / Серия 11 14 апреля 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик дает своей семье коробку с мистерами Мисиксами, которые исполняют простые желания. В то же время Морти уговаривает деда дать ему выбрать очередное приключение, и они отправляются в мир фэнтези.

 

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