28 августа 2025 08:27
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

Немного грима — и никакой магии.

В кино и сериалах зритель готов поверить во многое: что на 40-летнего дядю можно надеть школьную форму и выдать за старшеклассника, или что актриса в 30 играет 17-летнюю выпускницу. Но бывают случаи и покруче: когда родителей и детей играют почти ровесники.

Причем иногда разница настолько смешная, что если верить экрану, мама должна была родить в… пять лет. Но, как показывает практика, зрители покупаются на это без вопросов.

«Счастливы вместе»

Начнем с легендарной семейки Букиных. По сюжету там все логично: Гена и Даша рано обзавелись детьми, вот и старшая дочь Света выглядит совсем взрослой.

А теперь смотрим в паспорта:

  • Виктор Логинов (Гена Букин) — 1975 г.р.
  • Наталья Бочкарева (Даша Букина) — 1980 г.р.
  • Дарья Сагалова (Света) — 1985 г.р.
  • Александр Якин (Рома) — 1990 г.р.

Получается, что Сагалова младше «мамы» Бочкаревой всего на 5 лет, а «папы» Логинова — на 10.

Ну а младший сын Рома, которого играл Якин, младше экранных мамы и папы всего на 10–15 лет. По сюжету он вполне мог быть младшим братом кого-то из них.

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

«Приходи на меня посмотреть»

В фильме «Приходи на меня посмотреть» ситуация еще пикантнее. Ирина Купченко, сыгравшая дочь, на самом деле младше своей экранной матери Екатерины Васильевой всего на 3 года.

На экране все смотрится органично и совсем не вызывает вопросов. И это, скорее, комплимент непревзойденной Купченко, которая так хорошо выглядела к своим 50+ лет. Здесь же и Олег Янковский был на год старше Васильевой, хотя играл жениха ее дочери. Вот такой удивительный кинематограф.

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

«Реальные пацаны»

В сериале сварливая, но харизматичная мама Николая заслуга Марины Федункив. Ее экранного сына играет Николай Наумов. Разберемся, что здесь не так.

Федункив родилась в 1971 году, Николай Наумов — в 1982-м. То есть разница между ними всего 11 лет. В жизни это разрыв в пределах одной школьной линейки: старшие классы и младшие. Но на экране все выглядело настолько естественно, что публика десятилетиями принимала их за правдоподобную пару «мать–сын».

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

Голливуд придумал «омолаживающий грим» и CGI, но у нас есть куда более простой прием: актерское мастерство.

Ранее мы писали: СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Фото: Кадры из сериалов «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», из фильма «Приходи на меня посмотреть» (2000)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
