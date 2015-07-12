В 3 сезоне 8 серии сериала «Рэй Донован» сделка близка к заключению. Отец Ромеро появляется к бойцовском клубе Банчи и настаивает на встрече с Рэем. Полицейские сообщают Микки, что если он вновь не станет информатором, то вернется за решетку.
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