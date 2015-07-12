В 3 сезоне 2 серии сериала «Рэй Донован» герой берется за новое дело. Финни просит Рэя защитить ценного игрока от разгневанного морпеха. Терри продолжает адаптироваться к жизни за решеткой, конфликтуя с местным криминальным авторитетом.
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