В 3 сезоне 10 серии сериала «Рэй Донован» положение Микки становится плачевным. Чтобы вытащить отца из передряги с Манси, Рэй обращается за помощью к Ли Дрекслеру. Бриджит устраивает в школе драку, вызывая у Эбби беспокойство.
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