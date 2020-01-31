В 1 сезоне 3 серии сериала «Рагнарёк» школьник Магне обнаруживает в себе все больше необъяснимой силы. Клан Ютулов чует в нем опасный потенциал и решает присмотреться к подростку поближе. Для этого они приглашают его к себе, в роскошное жилище.
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