В 1 сезоне 3 серии сериала «Рагнарёк» школьник Магне обнаруживает в себе все больше необъяснимой силы. Клан Ютулов чует в нем опасный потенциал и решает присмотреться к подростку поближе. Для этого они приглашают его к себе, в роскошное жилище.