В 1 сезоне 2 серии сериала «Рагнарёк» подростки-школьники переживают потерю одного из соучеников. При этом власти городка всеми силами пытаются проигнорировать истинную природу произошедшей трагедии. Параллельно кое-кто видит Видара без маски.
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