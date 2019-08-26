Во 2 сезоне 14 серии сериала «Психологини» наступает день свадьбы Алины и Матвея. Пока Вика пытается сдержать Алину от драки с неожиданно явившейся бывшей Матвея, ее мама в деревне отгоняет Любу от Мити. Миша же всячески удерживает Таню от подруг.
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