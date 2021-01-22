Отзывы о сериале «Псих»

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Псих
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Лера Сергеевна
22 января 2021, 06:35
Оценка
«Псих» стоит посмотреть ради феноменальной игры Олега Меньшикова.
Ради талантливого Константина Богомолова. И ради блестящей режиссуры Фёдора Бондарчука.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему» (Л. Толстой).
Есть в мире что-то сильнее любви? Важнее любви? Власть, ненависть, страх, долг, вина?
НЕТ. Человек без любви одинок. Одиночество – это больно. Разрушительно. (Если не выбрано добровольно). Можно быть одиноким в тотальном личном вакууме, можно быть одиноким, находясь в отношениях не с тем человеком. Не случайна повторяющаяся музыкальная тема «Психа» – «Мир без любимого - Солнце без тепла, Птица без крыла!».
«Псих» - не про счастье. Про жажду счастья. Про его отсутствие. Возможно, про поиск. Про последствия выбора. Про то, что родительская любовь – это фундамент и броня, которая защищает всю жизнь. Про то, что большинство моральных травм из детства. И, что при отсутствии фундамента, глиняный колосс рано или поздно не устоит на своих слабых ножках. Про то, как важно научить своих детей любить других людей и мир вокруг. Потому, что дети – будущие родители новых детей.
«Псих» – многослойный. Глубже, чем кажется. Сжато о важном. Нужно додумывать, не лениться анализировать. Это увлекает.
Вдохновенно и очень технично снят, отличная режиссерская работа. Красиво, объемно, атмосферно, пронзительно. В движении. Стремительно. Текуче. Акцентировано. От иронии к сарказму, от сарказма к печали, от печали к распаду, и затем в обратную сторону. И снова, и снова, и снова.
Фёдор Сергеевич вырос как режиссер – Браво. «Псих» сильно отличается от всего, что Бондарчук снимал ранее. Сейчас видно художника. (Объективности ради, до Вторжения (на котором что-то изменилось) Фёдор Бондарчук мне не нравился как режиссер. Почему - не буду углубляться, сейчас речь не об этом. Но всегда признавала за ним актерский талант и яркую харизму).
Поэтому, Всем, у кого имя Фёдор Бондарчук вызывает раздражение из-за его предыдущих фильмов, рекомендую абстрагироваться и посмотреть «Псих».
Дайте возможность режиссёру Вас удивить.
Актёрский состав своей игрой не разочаровал. Кто-то сыграл сильнее, кто-то слабее, но в целом все органичны, и общий уровень выдержан. У каждого актёра свой, очень собственный, узконаправленный персонаж, с ярко выраженным образом жизни и характером. Складывается ощущение, что весь «Псих» - это внутренний мир какого-то огромного человека, составные его части. И нам показывают продольно-поперечные маршруты его сознания. Без тщательно выстроенного, детально проработанного сценария снять подобное было бы невозможно.
Поэтому, Паулина Андреева, сценарист «Психа» – молодец. Шикарный вход в новую для нее профессию.
Не могу не написать о работе операторов.
Юрий Никогосов и Николай Богачёв – очень впечатлили своей манерой съёмки, стилем и эффектными, акцентированными приёмами.
Конечно же, меня, как и многих (с кем обсуждала «Психа»), раздражал избыток мата. Точнее не раздражал, а слегка коробил. Заметьте, пишу об избытке, а не о самом присутствии. Обойдёмся без ханжества. В определённых моментах, мат – реалистичен и точен. Но создатели сериала, на мой взгляд, переборщили с количеством. Увлеклись в своем протесте. Семь матных слов за три бессмысленных предложения – пожалуй, чересчур. Учитывая, что ругается на протяжении всего сериала практически один и тот же персонаж, понятно, что это авторский прием, но более убедительным от этого он не становится.
О сюжете «Психа» рассказывать не вижу смысла, в интернете написано достаточно. Лично у меня интерес проснулся в конце первой серии, и дальше уже не отпускало. Одна из основных сюжетных линий (которая меня и держала) - взаимодействие главных персонажей «Психа» Олега и Игоря (которых сыграли Константин Богомолов и Олег Меньшиков). Их отношения почти до конца сериала путешествуют по четко выстроенному пути (от чего их диалоги не становятся менее значимыми). И тем удивительнее развязка. Ожидаешь чего угодно, но только не того, что получаешь. А получаешь нестандартный поворот без потери реалистичности. И это круто.
Игра Олега Меньшикова в «Психе» – завораживающая.
Это – Магия. Великий русский Актёр.
Гений, сумевший найти компромисс со своим невероятным даром, не подчинивший ему свою жизнь и не сошедший с рельсов адекватности от его зова. Филигранно владеющий перевоплощением силой мысли, без подручных средств. Зрительское счастье – видеть это Искусство.
На мой взгляд, в «Психе» Олег Евгеньевич сыграл одну из своих лучших ролей в кино. (Наряду с Утомленными солнцем и Легендой номер 17). Когда Актер настолько воодушевленно, энергетически заряжено играет свою роль, зритель получает особое эстетическое удовольствие.
Игорь, персонаж Олега Евгеньевича, сыгран ошеломляюще!
Походка, существование тела в пространстве, жесты, манера речи, мимика, особенности поведения, своеобразная эмоциональность – создана отдельная личность, не похожая на другие роли. А уж феерия взгляда Игоря – это взрыв и гипноз одновременно.
Оголодавший Каа под маской жизнерадостной Багиры. Интересно наблюдать за изменением своего собственного отношения к Игорю по мере развития сюжета. (Восхитительная манипуляция от Олега Евгеньевича и создателей «Психа»). Есть моменты (в 8 серии), которые пронзают позвоночник. Актерская игра уже за гранью – там другой человек смотрит на тебя. Персональной сутью другой. Как в «Аватаре» – переселение личности. И к Игорю уже не просто испытываешь сочувствие. Жалеешь его с болью в сердце. Хочешь что-то для него сделать, как-то помочь. Хочешь, чтобы он был кем-то любим. Хотя сам он в этом, по всей видимости, не нуждается.
Главную роль в «Психе» сыграл Константин Богомолов.
Сыграл превосходно. Его персонаж, психотерапевт Олег, характеризующий сам себя как плохого человека, таковым не выглядит. Благодаря парадоксальному, трогательному, почти беззащитному меланхолически-неврастеническому обаянию Константина. Он не похож ни на кого. Известный факт, что сценарий «Психа» Паулина Андреева писала под Константина Богомолова, но это совершенно не умаляет самостоятельного актерского таланта Константина Юрьевича. Его актерская игра столь убедительна, столь органична, что вообще перестаешь о ней думать. Удивительно, но вместо осуждения или неприятия сострадаешь этому несчастному, запутавшемуся Олегу, одержимо тоскующему по своей пропавшей жене. Это не значит, что по отношению к нему отсутствуют негативные реакции вовсе (поводов-то достаточно), но они второстепенны.
Важной эстетической составляющей «Психа» является музыка. Она словно Воздух. Создает особую, аутентичную атмосферу. Песенные композиции, музыка без слов (композитор Игорь Вдовин) подобраны настолько точно, что погружают тебя в более глубокий уровень восприятия.
Каждый момент потенциальной тишины заполнен музыкой, сливающейся в единый организм с цветом фильма.
Понравилось всё, кроме последнего трека «Чистый», но мне не близок этот жанр, текст и манера исполнения. Но, как говорится, Tastes differ.
А вот песня «Изнемог» (Наставшевс&Лубенников) на стихотворение поэта Михаила Кузьмина «Я изнемог, Я так устал…» попала в сердце. Прозрачное, нервное, чувственное и обречённое существование. Текст, музыка, ритм, изумительное исполнение. Органичное слияние начала 20-го и 21-го веков.
Для меня эта композиция - Душа фильма.
Финал «Психа»– мощный.
Бескомпромиссный как японский клинок. И очень красиво снят.
В завершение: Меня не покидает ощущение, что нам не всё рассказали.
Несмотря на то, что в финале точки расставлены. Родилось предчувствие еще одной, глубоко спрятанной тайны.
А, может, я просто хочу так думать?
22 января 2021, 06:35
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Ради талантливого Константина Богомолова. И ради блестящей режиссуры Фёдора Бондарчука.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему» (Л. Толстой).
Есть в мире что-то сильнее любви? Важнее любви? Власть, ненависть, страх, долг, вина?
НЕТ. Человек без любви одинок. Одиночество – это больно. Разрушительно. (Если не выбрано добровольно). Можно быть одиноким в тотальном личном вакууме, можно быть одиноким, находясь в отношениях не с тем человеком. Не случайна повторяющаяся музыкальная тема «Психа» – «Мир без любимого - Солнце без тепла, Птица без крыла!».
«Псих» - не про счастье. Про жажду счастья. Про его отсутствие. Возможно, про поиск. Про последствия выбора. Про то, что родительская любовь – это фундамент и броня, которая защищает всю жизнь. Про то, что большинство моральных травм из детства. И, что при отсутствии фундамента, глиняный колосс рано или поздно не устоит на своих слабых ножках. Про то, как важно научить своих детей любить других людей и мир вокруг. Потому, что дети – будущие родители новых детей.
«Псих» – многослойный. Глубже, чем кажется. Сжато о важном. Нужно додумывать, не лениться анализировать. Это увлекает.
Вдохновенно и очень технично снят, отличная режиссерская работа. Красиво, объемно, атмосферно, пронзительно. В движении. Стремительно. Текуче. Акцентировано. От иронии к сарказму, от сарказма к печали, от печали к распаду, и затем в обратную сторону. И снова, и снова, и снова.
Фёдор Сергеевич вырос как режиссер – Браво. «Псих» сильно отличается от всего, что Бондарчук снимал ранее. Сейчас видно художника. (Объективности ради, до Вторжения (на котором что-то изменилось) Фёдор Бондарчук мне не нравился как режиссер. Почему - не буду углубляться, сейчас речь не об этом. Но всегда признавала за ним актерский талант и яркую харизму).
Поэтому, Всем, у кого имя Фёдор Бондарчук вызывает раздражение из-за его предыдущих фильмов, рекомендую абстрагироваться и посмотреть «Псих».
Дайте возможность режиссёру Вас удивить.
Актёрский состав своей игрой не разочаровал. Кто-то сыграл сильнее, кто-то слабее, но в целом все органичны, и общий уровень выдержан. У каждого актёра свой, очень собственный, узконаправленный персонаж, с ярко выраженным образом жизни и характером. Складывается ощущение, что весь «Псих» - это внутренний мир какого-то огромного человека, составные его части. И нам показывают продольно-поперечные маршруты его сознания. Без тщательно выстроенного, детально проработанного сценария снять подобное было бы невозможно.
Поэтому, Паулина Андреева, сценарист «Психа» – молодец. Шикарный вход в новую для нее профессию.
Не могу не написать о работе операторов.
Юрий Никогосов и Николай Богачёв – очень впечатлили своей манерой съёмки, стилем и эффектными, акцентированными приёмами.
Конечно же, меня, как и многих (с кем обсуждала «Психа»), раздражал избыток мата. Точнее не раздражал, а слегка коробил. Заметьте, пишу об избытке, а не о самом присутствии. Обойдёмся без ханжества. В определённых моментах, мат – реалистичен и точен. Но создатели сериала, на мой взгляд, переборщили с количеством. Увлеклись в своем протесте. Семь матных слов за три бессмысленных предложения – пожалуй, чересчур. Учитывая, что ругается на протяжении всего сериала практически один и тот же персонаж, понятно, что это авторский прием, но более убедительным от этого он не становится.
О сюжете «Психа» рассказывать не вижу смысла, в интернете написано достаточно. Лично у меня интерес проснулся в конце первой серии, и дальше уже не отпускало. Одна из основных сюжетных линий (которая меня и держала) - взаимодействие главных персонажей «Психа» Олега и Игоря (которых сыграли Константин Богомолов и Олег Меньшиков). Их отношения почти до конца сериала путешествуют по четко выстроенному пути (от чего их диалоги не становятся менее значимыми). И тем удивительнее развязка. Ожидаешь чего угодно, но только не того, что получаешь. А получаешь нестандартный поворот без потери реалистичности. И это круто.
Игра Олега Меньшикова в «Психе» – завораживающая.
Это – Магия. Великий русский Актёр.
Гений, сумевший найти компромисс со своим невероятным даром, не подчинивший ему свою жизнь и не сошедший с рельсов адекватности от его зова. Филигранно владеющий перевоплощением силой мысли, без подручных средств. Зрительское счастье – видеть это Искусство.
На мой взгляд, в «Психе» Олег Евгеньевич сыграл одну из своих лучших ролей в кино. (Наряду с Утомленными солнцем и Легендой номер 17). Когда Актер настолько воодушевленно, энергетически заряжено играет свою роль, зритель получает особое эстетическое удовольствие.
Игорь, персонаж Олега Евгеньевича, сыгран ошеломляюще!
Походка, существование тела в пространстве, жесты, манера речи, мимика, особенности поведения, своеобразная эмоциональность – создана отдельная личность, не похожая на другие роли. А уж феерия взгляда Игоря – это взрыв и гипноз одновременно.
Оголодавший Каа под маской жизнерадостной Багиры. Интересно наблюдать за изменением своего собственного отношения к Игорю по мере развития сюжета. (Восхитительная манипуляция от Олега Евгеньевича и создателей «Психа»). Есть моменты (в 8 серии), которые пронзают позвоночник. Актерская игра уже за гранью – там другой человек смотрит на тебя. Персональной сутью другой. Как в «Аватаре» – переселение личности. И к Игорю уже не просто испытываешь сочувствие. Жалеешь его с болью в сердце. Хочешь что-то для него сделать, как-то помочь. Хочешь, чтобы он был кем-то любим. Хотя сам он в этом, по всей видимости, не нуждается.
Главную роль в «Психе» сыграл Константин Богомолов.
Сыграл превосходно. Его персонаж, психотерапевт Олег, характеризующий сам себя как плохого человека, таковым не выглядит. Благодаря парадоксальному, трогательному, почти беззащитному меланхолически-неврастеническому обаянию Константина. Он не похож ни на кого. Известный факт, что сценарий «Психа» Паулина Андреева писала под Константина Богомолова, но это совершенно не умаляет самостоятельного актерского таланта Константина Юрьевича. Его актерская игра столь убедительна, столь органична, что вообще перестаешь о ней думать. Удивительно, но вместо осуждения или неприятия сострадаешь этому несчастному, запутавшемуся Олегу, одержимо тоскующему по своей пропавшей жене. Это не значит, что по отношению к нему отсутствуют негативные реакции вовсе (поводов-то достаточно), но они второстепенны.
Важной эстетической составляющей «Психа» является музыка. Она словно Воздух. Создает особую, аутентичную атмосферу. Песенные композиции, музыка без слов (композитор Игорь Вдовин) подобраны настолько точно, что погружают тебя в более глубокий уровень восприятия.
Каждый момент потенциальной тишины заполнен музыкой, сливающейся в единый организм с цветом фильма.
Понравилось всё, кроме последнего трека «Чистый», но мне не близок этот жанр, текст и манера исполнения. Но, как говорится, Tastes differ.
А вот песня «Изнемог» (Наставшевс&Лубенников) на стихотворение поэта Михаила Кузьмина «Я изнемог, Я так устал…» попала в сердце. Прозрачное, нервное, чувственное и обречённое существование. Текст, музыка, ритм, изумительное исполнение. Органичное слияние начала 20-го и 21-го веков.
Для меня эта композиция - Душа фильма.
Финал «Психа»– мощный.
Бескомпромиссный как японский клинок. И очень красиво снят.
В завершение: Меня не покидает ощущение, что нам не всё рассказали.
Несмотря на то, что в финале точки расставлены. Родилось предчувствие еще одной, глубоко спрятанной тайны.
А, может, я просто хочу так думать?
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