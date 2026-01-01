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Актёры 5 сезона сериала «Портал юрского периода» (2011)

Актеры сериала «Портал юрского периода» Вся информация о сериале
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин Ciarán McMenamin
Matt Anderson
Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Ханна Спирритт Hannah Spearritt
Abby Maitland Александр Сиддиг
Александр Сиддиг Alexander Siddig
Philip Burton
Ben Mansfield
Бен Миллер
Бен Миллер Ben Miller
James Lester
Боско Хоган Bosco Hogan
Рут Брэдли
Рут Брэдли Ruth Bradley
Аллен Лич
Аллен Лич Allen Leech
Стефен Хоган
Стефен Хоган Stephen Hogan
Том Салливан Tom Sullivan
Дженис Бирн Janice Byrne
Джульетт Обри
Джульетт Обри Juliet Aubrey
Helen Cutter
Sam Corry
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