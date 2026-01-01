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Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Портал юрского периода» (2011)
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Актеры сериала «Портал юрского периода»
Вся информация о сериале
Киаран МакМенамин
Ciarán McMenamin
Matt Anderson
Эндрю Ли Поттс
Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Ханна Спирритт
Hannah Spearritt
Abby Maitland
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Philip Burton
Ben Mansfield
Бен Миллер
Ben Miller
James Lester
Боско Хоган
Bosco Hogan
Рут Брэдли
Ruth Bradley
Аллен Лич
Allen Leech
Стефен Хоган
Stephen Hogan
Том Салливан
Tom Sullivan
Дженис Бирн
Janice Byrne
Джульетт Обри
Juliet Aubrey
Helen Cutter
Sam Corry
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