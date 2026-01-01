Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Портал юрского периода
Сезоны
Сезон 3
Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Портал юрского периода» (2009)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Портал юрского периода»
Вся информация о сериале
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
Nick Cutter
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Danny Quinn
Эндрю Ли Поттс
Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Ханна Спирритт
Hannah Spearritt
Abby Maitland
Люси Браун
Lucy Brown
Jenny Lewis
Джульетт Обри
Juliet Aubrey
Helen Cutter
Бен Миллер
Ben Miller
James Lester
Лэйла Роуэсс
Laila Rouass
Ben Mansfield
Белинда Стюарт-Уилсон
Belinda Stewart-Wilson
Christine Johnson
Тони Керран
Tony Curran
Джек Гордон
Jack Gordon
Patrick Romer
Кейт Магован
Kate Magowan
Рут Геммелль
Ruth Gemmell
Джордан Лонг
Jordan Long
Майкл Уилдман
Michael Wildman
Том МакКэй
Tom McKay
William Scott-Masson
Рамон Тикарам
Ramon Tikaram
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить