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Актёры 3 сезона сериала «Портал юрского периода» (2009)

Актеры сериала «Портал юрского периода» Вся информация о сериале
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл Douglas Henshall
Nick Cutter Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг Jason Flemyng
Danny Quinn
Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Ханна Спирритт Hannah Spearritt
Abby Maitland
Люси Браун Lucy Brown
Jenny Lewis
Джульетт Обри
Джульетт Обри Juliet Aubrey
Helen Cutter Бен Миллер
Бен Миллер Ben Miller
James Lester
Лэйла Роуэсс Laila Rouass
Ben Mansfield
Белинда Стюарт-Уилсон
Белинда Стюарт-Уилсон Belinda Stewart-Wilson
Christine Johnson Тони Керран
Тони Керран Tony Curran
Джек Гордон Jack Gordon
Patrick Romer
Кейт Магован Kate Magowan
Рут Геммелль
Рут Геммелль Ruth Gemmell
Джордан Лонг Jordan Long
Майкл Уилдман
Майкл Уилдман Michael Wildman
Том МакКэй
Том МакКэй Tom McKay
William Scott-Masson
Рамон Тикарам
Рамон Тикарам Ramon Tikaram
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