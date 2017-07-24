В 1 сезоне 8 серии сериала «Преступление» в Сеть попадают фотографии по делу Тани Лавровой, что вызывает скандал в следственных органах. Саша узнает кое-что новое о Чистякове, а Самойлов начинает грязную борьбу со своим соперником — мэром Антоновым.
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