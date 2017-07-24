В 1 сезоне 6 серии сериала «Преступление» обнаружив косвенные доказательства причастности Афанасьева к убийству, следователи начинают всерьез подозревать преподавателя. Об этом узнает и Лавров и похищает Афанасьева после похорон дочери.
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