В 1 сезоне сериала «В Скарнесе не умирают» события разворачиваются вокруг скандинавской девушки по имени Лив. Пока все вокруг считают ее мертвой, Лив неожиданно приходит в себя и понимает, что получила второй шанс на жизнь. Ситуация усугубляется тем, что она, похоже, превратилась в зомби: главная героиня может питаться только человеческой кровью, в противном случае она просто умрет. И уже не воскреснет. Под покровом ночи Лив начинает нападать на жителей тихого города Скарнеса, надеясь, что никто и никогда не узнает о ее преступлениях. Неожиданный пик преступной активности самым благополучным образом сказывается на бизнесе брата главной героини, который владеет похоронным бюро.