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В Скарнесе не умирают 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В Скарнесе не умирают
Киноафиша Сериалы В Скарнесе не умирают Сезоны Сезон 1

Post Mortem: Ingen dør på Skarnes 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «В Скарнесе не умирают»

В 1 сезоне сериала «В Скарнесе не умирают» события разворачиваются вокруг скандинавской девушки по имени Лив. Пока все вокруг считают ее мертвой, Лив неожиданно приходит в себя и понимает, что получила второй шанс на жизнь. Ситуация усугубляется тем, что она, похоже, превратилась в зомби: главная героиня может питаться только человеческой кровью, в противном случае она просто умрет. И уже не воскреснет. Под покровом ночи Лив начинает нападать на жителей тихого города Скарнеса, надеясь, что никто и никогда не узнает о ее преступлениях. Неожиданный пик преступной активности самым благополучным образом сказывается на бизнесе брата главной героини, который владеет похоронным бюро.

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Список серий сериала В Скарнесе не умирают График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вскрытие Post Mortem
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2021
Соболезнования Kondolerer
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2021
От всей семьи På vegne av familien
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
Поминки Ikke synbar
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2021
Крещение огнем Ilddåp
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2021
Трупное окоченение Rigor Mortis
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2021
График выхода всех сериалов
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