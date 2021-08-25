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Постер к сериалу В Скарнесе не умирают
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы В Скарнесе не умирают
В Скарнесе не умирают (2021 - …) Post Mortem: Ingen dør på Skarnes 16+
Год выпуска 2021
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«В Скарнесе не умирают» — дерзкая норвежская комедия, созданием которой занималась американская онлайн-платформа Netflix. Главная героиня — женщина по имени Лив, которую все считали мертвой. Неожиданно она получает второй шанс на жизнь, однако не все так просто: Лив ужасно жаждет человеческой крови. И для того, чтобы нормально жить, ей придется убивать. По ходу дела становится понятно, что брат главной героини, владеющий похоронным бюро, находится на грани банкротства из-за того, что в их родном городе Скарнесе почти никто не умирает.

В Скарнесе не умирают - трейлер
В Скарнесе не умирают
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Элиас Хольмен Сёренсен
Элиас Хольмен Сёренсен
Мария Грация Ди Мео
Мария Грация Ди Мео
Видар Магнуссен
Кэтрин Торборг Йохансен Live Hallangen
André Sørum
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В Скарнесе не умирают - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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