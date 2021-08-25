«В Скарнесе не умирают» — дерзкая норвежская комедия, созданием которой занималась американская онлайн-платформа Netflix. Главная героиня — женщина по имени Лив, которую все считали мертвой. Неожиданно она получает второй шанс на жизнь, однако не все так просто: Лив ужасно жаждет человеческой крови. И для того, чтобы нормально жить, ей придется убивать. По ходу дела становится понятно, что брат главной героини, владеющий похоронным бюро, находится на грани банкротства из-за того, что в их родном городе Скарнесе почти никто не умирает.