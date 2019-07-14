В 5 сезоне 6 серии сериала «Полдарк» Демельза открывает новую школу. Росс бросается на защиту Неда. Джордж готовится к свадьбе с Сессилией, что вынуждает ее и Джеффри Чарльза планировать побег. Росс просит Дуайта о помощи.
