Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей

25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать

Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря

«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»

Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)

Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»