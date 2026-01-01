Меню
Тачку на прокачку, список сезонов
Pimp My Ride
16+
Год выпуска
2004
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
MTV
Рейтинг шоу
6.2
Оцените
20
голосов
5.7
IMDb
Список сезонов телешоу «Тачку на прокачку»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
4 марта 2004 - 13 июня 2004
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
24 октября 2004 - 12 декабря 2004
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
6 марта 2005 - 24 апреля 2005
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
26 июня 2005 - 14 августа 2005
Сезон 5 / Season 5
16 эпизодов
15 июня 2006 - 5 октября 2006
Сезон 6 / Season 6
18 эпизодов
5 апреля 2007 - 9 августа 2007
