В 1 сезоне 22 серии сериала «В поле зрения» «Машина» показывает очередной номер, который принадлежит некому Генри Пеку, финансовому аналитику. Выясняется, что героя решили убить после того, как он начал подозревать о существовании изобретения Финча.
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