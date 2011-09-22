Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы В поле зрения Сезоны Сезон 1 Серия 22

В поле зрения 2011 - 2016 22 серия 1 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «В поле зрения»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2011
Призраки
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2011
Перепостановка задачи
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2011
Исцели себя сам
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2011
Правосудие
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2011
Исправление
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2011
Свидетель
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2011
Недруг
Сезон 1 / Серия 8 17 ноября 2011
Убрать Картер
Сезон 1 / Серия 9 8 декабря 2011
Обвал номеров
Сезон 1 / Серия 10 15 декабря 2011
Смотритель
Сезон 1 / Серия 11 12 января 2012
Наследие
Сезон 1 / Серия 12 19 января 2012
Вызов Рут
Сезон 1 / Серия 13 2 февраля 2012
Волк и волчонок
Сезон 1 / Серия 14 9 февраля 2012
Круговая порука
Сезон 1 / Серия 15 16 февраля 2012
Риск
Сезон 1 / Серия 16 23 февраля 2012
Малышка
Сезон 1 / Серия 17 8 марта 2012
Кризис личности
Сезон 1 / Серия 18 29 марта 2012
Плоть и кровь
Сезон 1 / Серия 19 5 апреля 2012
Рыбий закон
Сезон 1 / Серия 20 26 апреля 2012
Долгих лет жизни
Сезон 1 / Серия 21 3 мая 2012
Нехорошее дело
Сезон 1 / Серия 22 10 мая 2012
Барьер
Сезон 1 / Серия 23 17 мая 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 22 серии сериала «В поле зрения» «Машина» показывает очередной номер, который принадлежит некому Генри Пеку, финансовому аналитику. Выясняется, что героя решили убить после того, как он начал подозревать о существовании изобретения Финча.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 51 комментарий
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев 3 комментария
Проклятье: Разгадка
Проклятье: Разгадка 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши