В 1 сезоне 5 серии сериала «Папик» Александр решает принудить Лизу к экономии и ведению хозяйства в доме. Но едва начав убираться, Лиза сбегает на вечеринку на яхту. Разозленный таким поведением дед выставляет вещи девушки из дома и закрывает дверь.