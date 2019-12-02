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Киноафиша Сериалы Папик Сезоны Сезон 1 Серия 5

Папик 2019 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Папик»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 декабря 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 декабря 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 декабря 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 декабря 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 10 декабря 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 10 декабря 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 11 декабря 2019
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 11 декабря 2019
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 12 декабря 2019
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 12 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Папик» Александр решает принудить Лизу к экономии и ведению хозяйства в доме. Но едва начав убираться, Лиза сбегает на вечеринку на яхту. Разозленный таким поведением дед выставляет вещи девушки из дома и закрывает дверь.

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