В 1 сезоне 5 серии сериала «Папик» Александр решает принудить Лизу к экономии и ведению хозяйства в доме. Но едва начав убираться, Лиза сбегает на вечеринку на яхту. Разозленный таким поведением дед выставляет вещи девушки из дома и закрывает дверь.
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