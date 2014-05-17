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Киноафиша Сериалы Папа для Софии Сезоны Сезон 1 Серия 4

Папа для Софии 2014 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 мая 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 17 мая 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Папа для Софии» сложная операция девочки проходит успешно, и через некоторое время Соня впервые улыбается. Волков проникается историей Вари и признается девушке в любви. Игорь пытается принимать участие в жизни дочери. 

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