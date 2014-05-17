В 1 сезоне 2 серии сериала «Папа для Софии» из-за успехов Вари на работе их отношения с Игорем ухудшаются. Куликова решает отказаться от заграничной командировки ради возлюбленного, однако молодой человек уже увлекся пианисткой Ритой.
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