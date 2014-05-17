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Киноафиша Сериалы Папа для Софии Сезоны Сезон 1 Серия 2

Папа для Софии 2014 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 мая 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 17 мая 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Папа для Софии» из-за успехов Вари на работе их отношения с Игорем ухудшаются. Куликова решает отказаться от заграничной командировки ради возлюбленного, однако молодой человек уже увлекся пианисткой Ритой. 

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