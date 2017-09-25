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Киноафиша Сериалы Отличница Сезоны Сезон 1 Серия 7

Отличница 2017 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 25 сентября 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 сентября 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 сентября 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 27 сентября 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 27 сентября 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 28 сентября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 28 сентября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Отличница» Гуте удается разгадать шифр телеграммы. Девушки собираются проверить кинотеатры в поисках бандитов, но у Маши появляются личные дела. Любовник оказывается предателем. Милиционеры находят еще один труп.

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