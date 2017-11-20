В 3 сезоне 13 серии сериала «Отель Элеон» Настя вынуждает Костю рассказать правду Даше о том, что Петру она понравилась еще 3 месяца назад и у него был целый план, как ее добиться. А София съезжается с Вадимом, что приводит Михаила в отчаяние.