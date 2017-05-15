Во 2 сезоне 10 серии сериала «Отель Элеон» прежде чем уйти из отеля, Света рассказывает не только о Даше и Никите Павлу, но и Элеоноре о том, что Михаил влюблен в Софию. Павел решает жестоко отомстить Даше за случайную связь с Никитой.