В 3 сезоне 10 серии сериала «Ольга» Володя приглашает Ольгу покататься на лыжах, но вместо романтика на двоих получается шумная массовка. Лена не может найти Пушкина. Над Львом нависает серьезная опасность, но Аня готова защитить своего рыцаря.
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