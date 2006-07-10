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Киноафиша Сериалы Офицеры Сезоны Сезон 1 Серия 6

Офицеры 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Офицеры»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 июля 2006
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 июля 2006
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 июля 2006
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 июля 2006
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 июля 2006
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 июля 2006
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 июля 2006
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 июля 2006
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Офицеры» из-за ранения Саша оказывается в госпитале. Гибель Егора становится для спецназовца тяжёлым ударом. На комиссии Шуракена обвиняют в причастности к заговору, а свидетелей его невиновности больше нет в живых.

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