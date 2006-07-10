В 1 сезоне 6 серии сериала «Офицеры» из-за ранения Саша оказывается в госпитале. Гибель Егора становится для спецназовца тяжёлым ударом. На комиссии Шуракена обвиняют в причастности к заговору, а свидетелей его невиновности больше нет в живых.
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