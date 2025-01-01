Меню
Однолюбы 2012, 1 сезон

Однолюбы 16+
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Однолюбы»

В 1 сезоне сериала «Однолюбы» семейства Яхонтовых и Удальцовых связаны не только многолетней непримиримой враждой, но и кровными узами. Эта история берет свое начало в далеком 1980 году. В обеих семьях родились дети. У Яхонтовых на свет появилась дочь, которую назвали Марией, а у Удальцовых родился щекастый мальчик. Счастливые родители окрестили его Ванечкой. Маша и Ванечка много спали, вкусно питались, кричали и постоянно гадили в пеленки, даже не догадываясь, что невидимые нити судьбы уже намертво привязали их жизни друг к другу. Родители новорожденных, погруженные в свои хлопоты, даже не догадывались о том, что их ждет...

Список серий 1-го сезона сериала «Однолюбы»
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
TBA
2 серия
Сезон 1 Серия 2
TBA
3 серия
Сезон 1 Серия 3
TBA
4 серия
Сезон 1 Серия 4
TBA
5 серия
Сезон 1 Серия 5
TBA
6 серия
Сезон 1 Серия 6
TBA
7 серия
Сезон 1 Серия 7
TBA
8 серия
Сезон 1 Серия 8
TBA
9 серия
Сезон 1 Серия 9
TBA
10 серия
Сезон 1 Серия 10
TBA
11 серия
Сезон 1 Серия 11
TBA
12 серия
Сезон 1 Серия 12
TBA
