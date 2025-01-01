В 1 сезоне сериала «Однолюбы» семейства Яхонтовых и Удальцовых связаны не только многолетней непримиримой враждой, но и кровными узами. Эта история берет свое начало в далеком 1980 году. В обеих семьях родились дети. У Яхонтовых на свет появилась дочь, которую назвали Марией, а у Удальцовых родился щекастый мальчик. Счастливые родители окрестили его Ванечкой. Маша и Ванечка много спали, вкусно питались, кричали и постоянно гадили в пеленки, даже не догадываясь, что невидимые нити судьбы уже намертво привязали их жизни друг к другу. Родители новорожденных, погруженные в свои хлопоты, даже не догадывались о том, что их ждет...