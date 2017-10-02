В 3 сезоне 3 серии сериала «Нюхач» команда Нюхача занята поиском виновного в убийстве известной оперной исполнительницы. Квартира женщины была ограблена. Однако у большинства ее близких есть прочное алиби. Так кто же в итоге убил певицу?
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