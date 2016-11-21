В 1 сезоне 38 серии сериала «Нити судьбы» операцию врачи завершают успешно. Организм прекрасно справился с перенесённой пересадкой и уже вскоре стал восстанавливаться. Вероника не перестаёт надеяться о том, что Филипп всё же сможет её простить.
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