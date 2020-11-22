В 1 сезоне сериала «Ни к селу, ни к городу» жительница Авдеевки Мила обожает свой дом, овчарку Дару и, конечно, супруга Анатолия. Она считает себя счастливой женщиной. Единственное, что заставляет Милу грустить, это отсутствие детей в их семье. Героине кажется, что из-за этого муж отдаляется от нее. Мила отправляется к местной знахарке и получает от нее травяной отвар, который должен помочь ей сохранить семью. В это время Анатолий едет в город по долгу службы, где знакомится с весьма интересной и обаятельной особой. Толя влюбляется в нее и начинает изменять законной жене. Вскоре Мила узнает об этом.