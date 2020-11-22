Меню
Ни к селу, ни к городу 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ни к селу, ни к городу
Ни к селу, ни к городу 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ни к селу, ни к городу»

В 1 сезоне сериала «Ни к селу, ни к городу» жительница Авдеевки Мила обожает свой дом, овчарку Дару и, конечно, супруга Анатолия. Она считает себя счастливой женщиной. Единственное, что заставляет Милу грустить, это отсутствие детей в их семье. Героине кажется, что из-за этого муж отдаляется от нее. Мила отправляется к местной знахарке и получает от нее травяной отвар, который должен помочь ей сохранить семью. В это время Анатолий едет в город по долгу службы, где знакомится с весьма интересной и обаятельной особой. Толя влюбляется в нее и начинает изменять законной жене. Вскоре Мила узнает об этом.

Список серий 1-го сезона сериала «Ни к селу, ни к городу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2020
График выхода всех сериалов
