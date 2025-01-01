Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Морская полиция: Новый Орлеан, список сезонов
NCIS: New Orleans
16+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Морская полиция: Новый Орлеан»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
23 сентября 2014 - 12 мая 2015
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
22 сентября 2015 - 17 мая 2016
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
20 сентября 2016 - 16 мая 2017
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
26 сентября 2017 - 15 мая 2018
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
25 сентября 2018 - 14 мая 2019
Сезон 6 / Season 6
20 эпизодов
24 сентября 2019 - 19 апреля 2020
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
8 ноября 2020 - 23 мая 2021
