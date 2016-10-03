Меню
На линии жизни 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На линии жизни
На линии жизни 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 32
Продолжительность сезона 27 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «На линии жизни»

В 1 сезоне сериала «На линии жизни» Сергей Задорожный работает врачом в военном госпитале и вместе с представителями ООН выезжает в горячие точки для оказания помощи пострадавшим. Но жизнь вносит коррективы в его планы, когда герой вновь встречает женщину, которую безумно любил. На работе Сергею каждый день приходится сталкиваться не только с Ольгой, но и с ее супругом Стасом. Герой всей душой ненавидит этого человека, ведь тот лишил его возможности стать счастливым. В это время военный госпиталь живет своей привычной жизнью, а медперсонал каждый день совершает подвиги ради спасения человеческих жизней.

Список серий 1-го сезона сериала «На линии жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тени прошлого Тіні минулого
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2016
Генерал
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2016
Кровный враг Кровний ворог
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2016
Безымянная Дiвчина без iменi
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2016
Оборотень Перевертень
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2016
Принцесса на горошине Принцеса на горошині
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2016
Невеста Наречена
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2016
Отец Батя
Сезон 1 Серия 8
7 октября 2016
Я – ангел Я – янгол
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2016
Трубадур
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2016
Герой и трус Герой та боягуз
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2016
Игрушечная любовь Лялькове кохання
Сезон 1 Серия 12
11 октября 2016
Шестой Шостий
Сезон 1 Серия 13
12 октября 2016
Роди мне сына Народи мені сина
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2016
Игры разума Ігри розуму
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2016
Главный свидетель Головний свідок
Сезон 1 Серия 16
13 октября 2016
Чужие дети Чужі діти
Сезон 1 Серия 17
17 октября 2016
Танцор Танцюрист
Сезон 1 Серия 18
17 октября 2016
Донор
Сезон 1 Серия 19
18 октября 2016
На войне как на войне На війні як на війні
Сезон 1 Серия 20
18 октября 2016
Ромео и Джульетта Ромео та Джульетта
Сезон 1 Серия 21
20 октября 2016
Самозванец Перевертень
Сезон 1 Серия 22
20 октября 2016
Служили два товарища Служили два товариші
Сезон 1 Серия 23
21 октября 2016
День Независимости День Незалежності
Сезон 1 Серия 24
21 октября 2016
Поменяться жизнью Помінятися життям
Сезон 1 Серия 25
24 октября 2016
Тётя Маня Тітка Маня
Сезон 1 Серия 26
24 октября 2016
Клятва Гиппократа
Сезон 1 Серия 27
25 октября 2016
Только смерть разлучит нас Тільки смерть розлучить нас
Сезон 1 Серия 28
25 октября 2016
Приёмыш Приймак
Сезон 1 Серия 29
26 октября 2016
Капеллан Капелан
Сезон 1 Серия 30
26 октября 2016
Капитан удачи Капітан удачі
Сезон 1 Серия 31
27 октября 2016
Семья Сім'я
Сезон 1 Серия 32
27 октября 2016
