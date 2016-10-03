В 1 сезоне сериала «На линии жизни» Сергей Задорожный работает врачом в военном госпитале и вместе с представителями ООН выезжает в горячие точки для оказания помощи пострадавшим. Но жизнь вносит коррективы в его планы, когда герой вновь встречает женщину, которую безумно любил. На работе Сергею каждый день приходится сталкиваться не только с Ольгой, но и с ее супругом Стасом. Герой всей душой ненавидит этого человека, ведь тот лишил его возможности стать счастливым. В это время военный госпиталь живет своей привычной жизнью, а медперсонал каждый день совершает подвиги ради спасения человеческих жизней.