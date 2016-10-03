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Киноафиша Сериалы На линии жизни
На линии жизни (2016 - 2016) На линии жизни 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Україна
Продолжительность 27 часов 44 минуты
О чем сериал

Украинский драматический сериал «На линии жизни» – это история о непростой работе медиков и о жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми обстоятельствами. События разворачиваются в военном госпитале. В мирное время это место мало отличается от других медицинских учреждений, помимо того, что все пациенты клиники как-то связаны с военной службой. Сергей Задорожный является хирургом и часто ездит в командировки. Он на добровольной основе отправляется с представителями ООН в горячие точки и оказывает помощь нуждающимся.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Васильева
Анна Васильева
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Вячеслав Довженко
Константин Войтенко
Виталина Библив
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На линии жизни - Сезон 1 Сезон 1
2016, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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