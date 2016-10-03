Украинский драматический сериал «На линии жизни» – это история о непростой работе медиков и о жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми обстоятельствами. События разворачиваются в военном госпитале. В мирное время это место мало отличается от других медицинских учреждений, помимо того, что все пациенты клиники как-то связаны с военной службой. Сергей Задорожный является хирургом и часто ездит в командировки. Он на добровольной основе отправляется с представителями ООН в горячие точки и оказывает помощь нуждающимся.