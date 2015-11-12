Великолепный век. Империя Кесем 2015 - 2017 23 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 112 ноября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 219 ноября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 326 ноября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 43 декабря 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 510 декабря 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 617 декабря 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 724 декабря 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 87 января 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 914 января 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1021 января 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1128 января 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 124 февраля 2016
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 1311 февраля 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 1418 февраля 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 1525 февраля 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 163 марта 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 1710 марта 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 1817 марта 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 1924 марта 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 2031 марта 2016
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 217 апреля 2016
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 2214 апреля 2016
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 2321 апреля 2016
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 2428 апреля 2016
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 255 мая 2016
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 2612 мая 2016
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 2719 мая 2016
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 2826 мая 2016
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 292 июня 2016
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 309 июня 2016
О чем cерия
В 1 сезоне 23 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» правда о кровном родстве с Ясемин всплывает на поверхность. Не сумев спасти сестру от смерти, Кесем глубоко опечалена, тогда как Искендер становится жертвой политических интриг.
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