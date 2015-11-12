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Киноафиша Сериалы Великолепный век. Империя Кесем Сезоны Сезон 1 Серия 23

Великолепный век. Империя Кесем 2015 - 2017 23 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 ноября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 декабря 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 декабря 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 24 декабря 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 7 января 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 января 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 21 января 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 января 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 4 февраля 2016
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 11 февраля 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 18 февраля 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 25 февраля 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 3 марта 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 10 марта 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 17 марта 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 24 марта 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 31 марта 2016
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 7 апреля 2016
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 14 апреля 2016
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 21 апреля 2016
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 28 апреля 2016
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 5 мая 2016
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 12 мая 2016
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27 19 мая 2016
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28 26 мая 2016
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29 2 июня 2016
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30 9 июня 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 23 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» правда о кровном родстве с Ясемин всплывает на поверхность. Не сумев спасти сестру от смерти, Кесем глубоко опечалена, тогда как Искендер становится жертвой политических интриг.

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