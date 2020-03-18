В 1 сезоне 5 серии сериала «Родина: Форт Салем» весь отряд отправляется на свадьбу двоюродной сестры Эбигейл, которая проходит за городом. Раэль постепенно увлекается Сциллой, а та пытается сделать невозможный выбор. Талли узнает шокирующую правду.
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