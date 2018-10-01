Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Морозова 2017 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Морозова
Киноафиша Сериалы Морозова Сезоны Сезон 2

Морозова 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 50
Продолжительность сезона 40 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Морозова»

Во 2 сезоне сериала «Морозова» эксперт в области криминалистики майор Морозова по-прежнему занимается расследованием уголовных преступлений. Ее задача – изучить улики и следы, которые оставили преступники на месте ЧП. В этом героине оказывают содействие члены ее команды. Талантливый майор юстиции способна по крупицам восстановить картину убийства. В работе лучше Морозовой не сыскать, однако ее успехи в личной жизни оставляют желать лучшего. Отношения с Павлом не увенчалась успехом, и Анна окончательно отчаялась. Но когда преступник похитил ее дочь, Морозова отправилась на встречу со своим коллегой, майором Ворониным.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Морозова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ясновидящий
Сезон 2 Серия 1
1 октября 2018
Шкатулка с секретом
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2018
Дом в центре
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2018
Планшет
Сезон 2 Серия 4
2 октября 2018
Ювелирка
Сезон 2 Серия 5
3 октября 2018
Инкунабула
Сезон 2 Серия 6
3 октября 2018
На перепутье
Сезон 2 Серия 7
4 октября 2018
Инерция мышления
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2018
Немодный приговор
Сезон 2 Серия 9
5 октября 2018
Обмен
Сезон 2 Серия 10
5 октября 2018
Игрок
Сезон 2 Серия 11
8 октября 2018
Должок
Сезон 2 Серия 12
8 октября 2018
Мать и сын
Сезон 2 Серия 13
9 октября 2018
Адвокат дьявола
Сезон 2 Серия 14
9 октября 2018
Часы
Сезон 2 Серия 15
10 октября 2018
Уголь
Сезон 2 Серия 16
10 октября 2018
Три подруги
Сезон 2 Серия 17
11 октября 2018
Отец и сын
Сезон 2 Серия 18
11 октября 2018
Очень простая история
Сезон 2 Серия 19
12 октября 2018
Пихтовый лак
Сезон 2 Серия 20
12 октября 2018
Голод
Сезон 2 Серия 21
15 октября 2018
Антидот
Сезон 2 Серия 22
15 октября 2018
Те, кого нет
Сезон 2 Серия 23
16 октября 2018
Дорожное происшествие
Сезон 2 Серия 24
16 октября 2018
На переходе
Сезон 2 Серия 25
17 октября 2018
Родная кровь
Сезон 2 Серия 26
17 октября 2018
Чужая жена
Сезон 2 Серия 27
18 октября 2018
Средство от давления
Сезон 2 Серия 28
18 октября 2018
Все свои
Сезон 2 Серия 29
19 октября 2018
Осечка
Сезон 2 Серия 30
19 октября 2018
Саквояж
Сезон 2 Серия 31
22 октября 2018
Краска
Сезон 2 Серия 32
22 октября 2018
Радужная форель
Сезон 2 Серия 33
23 октября 2018
Повторная экспертиза
Сезон 2 Серия 34
23 октября 2018
Чёрная вдова
Сезон 2 Серия 35
24 октября 2018
Лютик голубой
Сезон 2 Серия 36
24 октября 2018
Право на жизнь
Сезон 2 Серия 37
25 октября 2018
Право на смерть
Сезон 2 Серия 38
25 октября 2018
Последнее свидание
Сезон 2 Серия 39
26 октября 2018
Подмена
Сезон 2 Серия 40
26 октября 2018
Одержимость
Сезон 2 Серия 41
29 октября 2018
Обычный день
Сезон 2 Серия 42
29 октября 2018
Фотомодель
Сезон 2 Серия 43
30 октября 2018
Удар в сердце
Сезон 2 Серия 44
30 октября 2018
Последствия добра
Сезон 2 Серия 45
31 октября 2018
Тень сомнения
Сезон 2 Серия 46
31 октября 2018
Печать зла
Сезон 2 Серия 47
1 ноября 2018
Оборотень
Сезон 2 Серия 48
1 ноября 2018
Мутная история
Сезон 2 Серия 49
2 ноября 2018
Идеальное решение
Сезон 2 Серия 50
2 ноября 2018
График выхода всех сериалов
Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
Карабас-Бондарчук и Буратино в CGI: трейлер новой сказки со звездами «Фишера» и «Папиных дочек» уже в Сети
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше