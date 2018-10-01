Во 2 сезоне сериала «Морозова» эксперт в области криминалистики майор Морозова по-прежнему занимается расследованием уголовных преступлений. Ее задача – изучить улики и следы, которые оставили преступники на месте ЧП. В этом героине оказывают содействие члены ее команды. Талантливый майор юстиции способна по крупицам восстановить картину убийства. В работе лучше Морозовой не сыскать, однако ее успехи в личной жизни оставляют желать лучшего. Отношения с Павлом не увенчалась успехом, и Анна окончательно отчаялась. Но когда преступник похитил ее дочь, Морозова отправилась на встречу со своим коллегой, майором Ворониным.