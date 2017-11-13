В 1 сезоне сериала «Морозова» на торжество по случаю юбилея миллионера из провинциального города приглашена популярная исполнительница. Именно она случайно испортила предназначенный имениннику шикарный торт. А через несколько минут сама эстрадная звезда стала жертвой нападения. Повар, который приготовил вышеупомянутый торт, чуть не перерезал женщине горло. Его вина кажется полностью доказанной: мужчину обнаружили рядом с артисткой, со скальпелем, на котором видны следы крови. Однако мужчина настаивает на том, что не собирался вредить исполнительнице. Показания очевидцев свидетельствуют об обратном, но Морозова верит кулинару.