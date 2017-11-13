Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Морозова 2017 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морозова
Киноафиша Сериалы Морозова Сезоны Сезон 1

Морозова 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 50
Продолжительность сезона 40 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морозова»

В 1 сезоне сериала «Морозова» на торжество по случаю юбилея миллионера из провинциального города приглашена популярная исполнительница. Именно она случайно испортила предназначенный имениннику шикарный торт. А через несколько минут сама эстрадная звезда стала жертвой нападения. Повар, который приготовил вышеупомянутый торт, чуть не перерезал женщине горло. Его вина кажется полностью доказанной: мужчину обнаружили рядом с артисткой, со скальпелем, на котором видны следы крови. Однако мужчина настаивает на том, что не собирался вредить исполнительнице. Показания очевидцев свидетельствуют об обратном, но Морозова верит кулинару.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Морозова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ничего личного
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2017
Стечение обстоятельств
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2017
Парашютист
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2017
Бархатная кожа
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2017
Цена красоты
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2017
Стрельба навскидку
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2017
Допинг
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2017
Пикник
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2017
Театр
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2017
Поражение
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2017
Ночное дежурство
Сезон 1 Серия 11
20 ноября 2017
Вечеринка
Сезон 1 Серия 12
20 ноября 2017
Дочь
Сезон 1 Серия 13
21 ноября 2017
Люцифер
Сезон 1 Серия 14
21 ноября 2017
Мама
Сезон 1 Серия 15
22 ноября 2017
Старая гвардия
Сезон 1 Серия 16
22 ноября 2017
Квартирный вопрос
Сезон 1 Серия 17
23 ноября 2017
Без тормозов
Сезон 1 Серия 18
23 ноября 2017
Дон Гуан
Сезон 1 Серия 19
24 ноября 2017
Страсти по Гомеру
Сезон 1 Серия 20
24 ноября 2017
Припомнить всё
Сезон 1 Серия 21
27 ноября 2017
Игра
Сезон 1 Серия 22
27 ноября 2017
Неудачное ограбление
Сезон 1 Серия 23
28 ноября 2017
Страшный сон
Сезон 1 Серия 24
28 ноября 2017
Несчастливая монета
Сезон 1 Серия 25
29 ноября 2017
Утренний бриз
Сезон 1 Серия 26
29 ноября 2017
Шанс
Сезон 1 Серия 27
30 ноября 2017
Кукла
Сезон 1 Серия 28
30 ноября 2017
Во спасение
Сезон 1 Серия 29
1 декабря 2017
В огне не горят
Сезон 1 Серия 30
1 декабря 2017
Некогда ждать
Сезон 1 Серия 31
4 декабря 2017
Бензоколонка
Сезон 1 Серия 32
4 декабря 2017
Масло
Сезон 1 Серия 33
5 декабря 2017
По совести
Сезон 1 Серия 34
5 декабря 2017
Цифровая эпоха
Сезон 1 Серия 35
6 декабря 2017
Орёл или решка
Сезон 1 Серия 36
6 декабря 2017
Удар
Сезон 1 Серия 37
7 декабря 2017
Спасая кошку
Сезон 1 Серия 38
7 декабря 2017
Нежная смерть
Сезон 1 Серия 39
8 декабря 2017
Блондинка
Сезон 1 Серия 40
8 декабря 2017
Четвёртая жертва
Сезон 1 Серия 41
11 декабря 2017
Игры в куклы
Сезон 1 Серия 42
11 декабря 2017
Зодиак
Сезон 1 Серия 43
12 декабря 2017
Круг судьбы
Сезон 1 Серия 44
12 декабря 2017
Бетховен
Сезон 1 Серия 45
13 декабря 2017
Провокация
Сезон 1 Серия 46
13 декабря 2017
Слишком явные улики
Сезон 1 Серия 47
14 декабря 2017
Производственный брак
Сезон 1 Серия 48
14 декабря 2017
Ошибка
Сезон 1 Серия 49
15 декабря 2017
Закон парных случаев
Сезон 1 Серия 50
15 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Балабанов снял культ, а актер не простил: почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате» — «Актерства там было мало»
Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше