Приглашение на собрание. Проще говоря, хочу стать популярным
Сезон 1 / Серия 326 июля 2016
Вход только для дураков. Собратья
Сезон 1 / Серия 42 августа 2016
Чокнутый воин. Сила экстрасенса и я
Сезон 1 / Серия 59 августа 2016
Дисгармония. Чтобы стать тем
Сезон 1 / Серия 616 августа 2016
На подъёме. Я заполучу утрату
Сезон 1 / Серия 723 августа 2016
Брат бьёт поклон. Воля разрушать
Сезон 1 / Серия 830 августа 2016
Коготь. Седьмое подразделение
Сезон 1 / Серия 96 сентября 2016
Ужасающе злая аура. Кукловод
Сезон 1 / Серия 1013 сентября 2016
Учитель. Лидер
Сезон 1 / Серия 1120 сентября 2016
Моб и Рэйгэн
Сезон 1 / Серия 1227 сентября 2016
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Моб Психо 100» хулиганы из школы Моба воюют за территорию с представителями другого учебного заведения. Когда конкуренты начинают проигрывать, они обращаются к своему предводителю, Теруки «Теру» Ханадзаву.
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail