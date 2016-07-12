Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Моб Психо 100 Сезоны Сезон 1 Серия 4

Моб Психо 100 2016 4 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Моб Психо 100»
Самозваный экстрасенс Рэйгэн Аратака и Моб
Сезон 1 / Серия 1 12 июля 2016
Сомнения юности. На сцену выходит клуб телепатов
Сезон 1 / Серия 2 19 июля 2016
Приглашение на собрание. Проще говоря, хочу стать популярным
Сезон 1 / Серия 3 26 июля 2016
Вход только для дураков. Собратья
Сезон 1 / Серия 4 2 августа 2016
Чокнутый воин. Сила экстрасенса и я
Сезон 1 / Серия 5 9 августа 2016
Дисгармония. Чтобы стать тем
Сезон 1 / Серия 6 16 августа 2016
На подъёме. Я заполучу утрату
Сезон 1 / Серия 7 23 августа 2016
Брат бьёт поклон. Воля разрушать
Сезон 1 / Серия 8 30 августа 2016
Коготь. Седьмое подразделение
Сезон 1 / Серия 9 6 сентября 2016
Ужасающе злая аура. Кукловод
Сезон 1 / Серия 10 13 сентября 2016
Учитель. Лидер
Сезон 1 / Серия 11 20 сентября 2016
Моб и Рэйгэн
Сезон 1 / Серия 12 27 сентября 2016
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Моб Психо 100» хулиганы из школы Моба воюют за территорию с представителями другого учебного заведения. Когда конкуренты начинают проигрывать, они обращаются к своему предводителю, Теруки «Теру» Ханадзаву. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше