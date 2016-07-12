Приглашение на собрание. Проще говоря, хочу стать популярным
Сезон 1 / Серия 326 июля 2016
Вход только для дураков. Собратья
Сезон 1 / Серия 42 августа 2016
Чокнутый воин. Сила экстрасенса и я
Сезон 1 / Серия 59 августа 2016
Дисгармония. Чтобы стать тем
Сезон 1 / Серия 616 августа 2016
На подъёме. Я заполучу утрату
Сезон 1 / Серия 723 августа 2016
Брат бьёт поклон. Воля разрушать
Сезон 1 / Серия 830 августа 2016
Коготь. Седьмое подразделение
Сезон 1 / Серия 96 сентября 2016
Ужасающе злая аура. Кукловод
Сезон 1 / Серия 1013 сентября 2016
Учитель. Лидер
Сезон 1 / Серия 1120 сентября 2016
Моб и Рэйгэн
Сезон 1 / Серия 1227 сентября 2016
О чем серия
В 1 сезоне 11 серии сериала «Моб Психо 100» Рэйгэн отследил мобильный телефон Моба и попал в Седьмой Дивизион. Прислужники Когтя, которые следят за входной дверью, сначала удерживают Рэйгэна, но затем впускают, по ошибке принимая его за лидера.
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