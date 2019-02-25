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Миллионер из Балашихи 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Миллионер из Балашихи
Киноафиша Сериалы Миллионер из Балашихи Сезоны Сезон 1

Миллионер из Балашихи 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Миллионер из Балашихи»

В 1 сезоне сериала «Миллионер из Балашихи» повествуется о молодом, но амбициозном молодом человеке по имени Богдан. С самого раннего возраста он мечтает стать успешным бизнесменом и доказать всему миру, что он чего-то да стоит. С помощью многочисленных коучей и непробиваемой веры в себя главный герой все-таки решает приобрести небольшую пекарню под названием «Сладкая булочка», которая по ходу дела оказывается обычным секс-шопом. Тем не менее Богдан не унывает, ведь талантливый человек сможет пробиться в любой бизнес.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Миллионер из Балашихи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
1 серия
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2019
2 серия
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2019
3 серия
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2019
4 серия
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2019
5 серия
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2019
6 серия
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2019
7 серия
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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