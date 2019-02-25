В 1 сезоне сериала «Миллионер из Балашихи» повествуется о молодом, но амбициозном молодом человеке по имени Богдан. С самого раннего возраста он мечтает стать успешным бизнесменом и доказать всему миру, что он чего-то да стоит. С помощью многочисленных коучей и непробиваемой веры в себя главный герой все-таки решает приобрести небольшую пекарню под названием «Сладкая булочка», которая по ходу дела оказывается обычным секс-шопом. Тем не менее Богдан не унывает, ведь талантливый человек сможет пробиться в любой бизнес.