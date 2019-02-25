В 1 сезоне 7 серии сериала «Миллионер из Балашихи» главный герой пытается привлечь молодое поколение к своим новым бизнес-курсам. Для рекламы он решает нанять настоящий табор цыган, который очень добротно отрабатывает свой небольшой гонорар.
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