В 1 сезоне 6 серии сериала «Мессия» Аль-Масих ведет за собой людей в Вашингтон, где совершает еще одно чудо: проходит по воде Отражающего бассейна. В то же время Джибрил проводит оставленных Аль-Масихом людей через границу Израиля.
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