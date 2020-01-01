В 1 сезоне 6 серии сериала «Мессия» Аль-Масих ведет за собой людей в Вашингтон, где совершает еще одно чудо: проходит по воде Отражающего бассейна. В то же время Джибрил проводит оставленных Аль-Масихом людей через границу Израиля.