В 1 сезоне 10 серии сериала «Мессия» глава аппарата Белого дома сливает в СМИ информацию об имени и прошлом Аль-Масиха. Авирам намерен вернуть его в Иерусалим, однако самолет разбивается в пустыне. Ева уверена, что Белый дом приложил к этому руку.