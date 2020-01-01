В 1 сезоне 10 серии сериала «Мессия» глава аппарата Белого дома сливает в СМИ информацию об имени и прошлом Аль-Масиха. Авирам намерен вернуть его в Иерусалим, однако самолет разбивается в пустыне. Ева уверена, что Белый дом приложил к этому руку.
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