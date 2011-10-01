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Мерлин 4 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Мерлин»
Самый тёмный час — Часть 1
Сезон 4 / Серия 1 1 октября 2011
Самый тёмный час — Часть 2
Сезон 4 / Серия 2 8 октября 2011
Испорченный день
Сезон 4 / Серия 3 15 октября 2011
Аитуза
Сезон 4 / Серия 4 22 октября 2011
Сын своего отца
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 2011
Слуга двух господ
Сезон 4 / Серия 6 5 ноября 2011
Тайный участник
Сезон 4 / Серия 7 12 ноября 2011
Вампирша
Сезон 4 / Серия 8 19 ноября 2011
Ланселот Дю Лэк
Сезон 4 / Серия 9 26 ноября 2011
Вестник нового века
Сезон 4 / Серия 10 3 декабря 2011
Сердце охотника
Сезон 4 / Серия 11 10 декабря 2011
Меч в камне — Часть 1
Сезон 4 / Серия 12 17 декабря 2011
Меч в камне — Часть 2
Сезон 4 / Серия 13 24 декабря 2011
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Мерлин» происходит долгожданная коронация Артура. Почти сразу молодой правитель оказывается перед тяжелой дилеммой и в итоге выбирает неправильный вариант. Теперь на Камелот движется целое вражеское войско...

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