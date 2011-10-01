В 4 сезоне 5 серии сериала «Мерлин» происходит долгожданная коронация Артура. Почти сразу молодой правитель оказывается перед тяжелой дилеммой и в итоге выбирает неправильный вариант. Теперь на Камелот движется целое вражеское войско...
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