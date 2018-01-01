В 1 сезоне 5 серии сериала «МакМафия» Ребекка все-таки отвечает Алексу согласием. Они сообщают всем о своем решении пожениться, но не все с восторгом воспринимают эту новость. Алекс продолжает давить на Вадима. Семена заключают под стражу в Израиле.
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