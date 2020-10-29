В 1 сезоне 4 серии сериала «Макссс» Макс чувствует вкус возвращающегося к нему успеха после приглашения дать концерт на благотворительном приеме. Это станет первым сольным выступлением музыканта. Его будут показывать по телевизору.
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