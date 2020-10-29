В 1 сезоне 3 серии сериала «Макссс» Дон хочет, чтобы Макс и Тамзин представили новый музыкальный материал. Однако Максу не до этого. Он борется с тревожными галлюцинациями. Музыкант осознает, что вдохновение не посещало его уже очень давно.
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